За уничтожение мха организаторы "Ладоги Трофи" заплатят 3,8 млн рублей в Петербурге

В ходе проведенного осмотра лесных участков выявлен факт самовольного снятия, уничтожения лесной подстилки, мха и других лесных ресурсов.

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Карельской межрайонной природоохранной прокуратуры к общественной организации по развитию и поддержке транспорта и туризма "Офф-роуд клуб". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов накануне.

С 4 по 12 июня 2022 года на территории республики провели Международный фестиваль "Ладога Трофи". На организатора соревнований – ответчика – возложили обязанность по соблюдению требований природоохранного законодательства и контролю за соблюдением участниками соревнований требований экологического законодательства. Однако в ходе проведенного осмотра лесных участков выявлен факт самовольного снятия, уничтожения лесной подстилки, мха и других лесных ресурсов.

Суд иск удовлетворил, взыскав с общественной организации Петербурга в пользу администрации Суоярвского муниципального округа в счет возмещения ущерба более 3,8 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти проходит осенняя акция посадки леса.

Фото: Piter.TV