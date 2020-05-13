В Ленобласти проходит осенняя акция посадки леса

План 2024 года по искусственному лесовосстановлению в Ленинградской области уже выполнен на 92,3 %.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит на 22 площадках во всех районах, во всех лесничествах Ленинградской области. Она завершится 28 сентября центральным мероприятием в Кривковском участковом лесничестве Приозерского района.

Как рассказали в региональной администрации, большинство общественных посадок леса запланировано на 20-21 сентября. Лесничества приглашают волонтеров, школьников, жителей области принять участие в акции. Всем участникам будет выдан инвентарь и посадочный материал.

Желающие принять участие в мероприятиях могут выбрать из списка удобное лесничество, зарегистрироваться через сайт Сохранимлес.РФ или по телефонам, указанным в плане проведения в Ленинградской области акции "Сохраним лес".

План 2024 года по искусственному лесовосстановлению в Ленинградской области уже выполнен на 92,3 %.

Фото: администрация Ленобласти