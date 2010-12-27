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На Приморском шоссе из-за столкновения с деревом погиб водитель Mercedes
Сегодня, 10:25
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arteliseev

На Приморском шоссе из-за столкновения с деревом погиб водитель Mercedes

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По предварительной информации, он не смог справится с управлением.

Ночью субботы, 23 ноября, в Курортном районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Об этом рассказал ОГИБДД по Курортному району.

Авария произошла в районе трех часов ночи в поселке Репино. Водитель Mercedes 1992 года рождения выехал на встречную полосу, и, не справившись с управлением, врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.  

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности инцидента.

Ранее мы сообщали, что на Парнасе труп неизвестного мужчины пролежал под окнами многоэтажки полдня.

Фото: vk.com/dorinspb

Теги: курортный район петербурга, наезд на дерево
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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