На Парнасе труп неизвестного мужчины пролежал под окнами многоэтажки полдня

Рядом с телом был обнаружен интернет кабель.

В пятницу, 22 ноября, в Выборгском районе Петербурга очевидцы заметили тело неизвестного мужчины. Оно лежало под окнами многоэтажки полдня.

"Мужчина полураздетый - может для осмотра, а может и спрыгнул. По виду признаков жизни не подает. Кто-нибудь что-нибудь знает", - написали очевидцы в группе "ВКонтакте" "Парнас Сити|Форум|Северная Долина|Паркола".

По предварительной информации, инцидент произошел в час дня. Полуголый мужчина упал с седьмого этажа многоэтажного дома. Рядом с трупом был обнаружен шнур от интернета (Ethernet). Очевидцы вызвали скорую, позже приехала полиция. Врачи диагностировали множественные переломы.

Труп мужчины пролежал у подъезда до утра субботы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на видео попал мужчина, ограбивший петербуржца в лифте на Маршала Казакова.

Фото: Piter.TV