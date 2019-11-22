Мужчина, ограбивший петербуржца в лифте на Маршала Казакова, попал на видео

Инцидент произошел накануне, 21 ноября.

Петербуржец стал жертвой грабителя, злоумышленник отобрал у мужчины около 20 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Красносельскому району Петебурга. Видео, на котором неизвестный скрывается после возможного ограбления, попало в распоряжение Piter.TV.

Пострадавший позвонил правоохранителям и рассказал о том, что злоумышленник отобрал у него деньги в лифте. Удалось установить личность ограбленного мужчины. Инцидент произошел по адресу улица Маршала Казакова, дом 28/1, где и проживает заявитель. В пресс-службе УМВД по Красносельскому району отменили, что потерпевший путался в показаниях, а также не обратился к правоохранителям с заявлением.

Видео: Piter.TV