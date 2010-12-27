Первой жертве Соколова пришлось убеждать милицию принять ее заявление 11 лет назад

Пострадавшая рассказала, что в московской квартире Соколова историк избивал её, привязав к стулу.

Сотрудников 43 отдела милиции в Петроградском районе Петербурга 11 лет назад пришлось убеждать, чтобы те приняли заявление о жестоком избиении. "Фонтанка" поговорила с первой жертвой историка Олега Соколова.

Девушка, которая попросила не называть свое имя, приехала в полицию 1 декабря 2008 года со своей подругой. Она вернулась в Северную столицу из Москвы, сняла в больнице побои и приехала в отделение. У пострадавшей были гематомы на запястьях, лице, губа была разбита, на шее виднелись следы от удушения. Девушка рассказала, что полицейские не хотели с ней общаться и говорили, что писать заявление нужно было в Москве, раз избили её там. После того, как сотрудников "задобрили", заявление все же приняли.

Пострадавшая рассказала, что в московской квартире Соколова историк избивал её, привязав к стулу. На вторую ночь он запер её в комнате, а сам пил всю ночь с приятелем.

Девушка считает, что полицейским было все равно, кто её избил, они просто не хотели с этим разбираться.

Со мной разговаривали как с последним говном, – вспоминает пострадавшая

В течение прошедших 11 лет историка на допросы не вызывали.

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Фото:Piter.tv