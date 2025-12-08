Он занимался установкой оборудования, которое позволяло зарубежным мошенникам анонимно звонить с российских номеров.

В Подмосковье задержали подозреваемого в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленнику в одном из мессенджеров поступило предложение о заработке. Он должен был заниматься установкой и поддержанием работы оборудования, которое позволяло зарубежным мошенникам анонимно звонить с российских номеров.

Отмечается, что кураторы сняли на подставных лиц несколько квартир в Электростали для организации каналов связи. Они также предоставили фигуранту технические устройства и сим-карты. Его задержали сотрудники полиции при поддержке ФСБ России.

При обыске на съемных квартирах обнаружили два GSM-шлюза и более 600 сим-карт. Также сообщается, что с помощью одного из изъятого устройств совершалось более тысячи звонков в сутки. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА