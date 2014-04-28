Общая стоимость изъятого превысила 126,5 млн рублей.

В Тамбове изъяли крупную партию немаркированных электронных сигарет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник организовал канал поставки в регион из столицы крупных партий немаркированных электронных сигарет. Продукцию возили под видом мелких бытовых приборов, а для ее легализации изготавливались поддельные сопроводительные документы.

В месте проживания подозреваемого, а также в автомобилях и складских помещениях сотрудники полиции обнаружили более 150 тысяч немаркированных сигарет. Общая стоимость изъятого превысила 126,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали участников организованной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА