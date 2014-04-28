В Тамбове изъяли крупную партию немаркированных электронных сигарет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, злоумышленник организовал канал поставки в регион из столицы крупных партий немаркированных электронных сигарет. Продукцию возили под видом мелких бытовых приборов, а для ее легализации изготавливались поддельные сопроводительные документы.
В месте проживания подозреваемого, а также в автомобилях и складских помещениях сотрудники полиции обнаружили более 150 тысяч немаркированных сигарет. Общая стоимость изъятого превысила 126,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
