Сельхозтоваропроизводители, создающие питомники лососевых рыб, получат господдержку

Михаил Мишустин рассказал о выращивании семги и форели в стране.

Российские сельскохозяйственные производители, создающие или модернизирующие у себя питомники лососевых рыб, получат государственную поддержку. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном заседании кабинета министров. Он пояснил коллегам, что власти страны хотят помочь развитию отечественных предприятий по разведению рыбы. Аграрии получат на выращивание семги и форели компенсацию в размере 25 процентов от понесенных затрат. Материальное возмещение коснется расходов, выделяемых на помещения и оборудование, а также на лаборатории, насосные станции, котельные, инженерные сети и программное обеспечение при том условии, что все эти объекты составляют из себя единый технологический цикл.

Это решение должно повысить надежность рыбохозяйственного комплекса, поможет нарастить объемы на продовольственном рынке России. Чтобы в первую очередь у людей был на столе большой выбор качественных продуктов. Михаил Мишустин, премьер-министр России

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Фото и видео: Правительство России