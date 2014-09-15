Евроинвест Девелопмент выпустит 293 особи атлантического лосося в реки Петербурга и Ленобласти

Экологическая акция пройдет 7 апреля в рамках соглашения с Росрыболовством.

Компания ООО "СЗ Евроинвест Кудрово" (входит в группу "Евроинвест Девелопмент") совместно с Северо-Западным филиалом ФГБУ "Главрыбвод" 7 апреля 2025 года в 20:00 проведет выпуск 293 молодых особей атлантического лосося в реку Нева.

Мероприятие направлено на восполнение водных биоресурсов в крупнейших реках Финского залива — Неве, Луге и Нарве.

Акция реализуется в рамках договора, заключенного в 2024 году между компанией и Росрыболовством. Соглашение предусматривает компенсационные мероприятия в процессе строительства инфраструктуры в Заневском сельском поселении Ленинградской области, включая прокладку дорог, ливневой канализации и сетей освещения.

"Евроинвест Девелопмент" продолжает экологическую политику, направленную на минимизацию воздействия на окружающую среду. Выпуск лосося — часть долгосрочной программы по сохранению биоразнообразия в регионе. В дальнейшем компания планирует расширять сотрудничество с научными и природоохранными организациями.

Фото: unsplash (Brandon)