Сегодня, 8:13
Биолог рассказал, как тетеревятники греются в морозы

Птица попала в кадр в Невском районе.

Известный биолог Павел Глазков рассказал, что в морозы в Петербурге даже у тетеревятников мерзнут пальцы. Птица попала в кадр в Невском районе. 

Пытаясь согреть свою когтистую лапу, пернатый поначалу сжал пальцы в кулак, а потом спрятал ее в перья. 

Нахохлившись, птица увеличивает расстояние между своим телом и кончиками перьев, тем самым создавая вокруг себя максимальное воздушное пространство, ведь именно воздух является одним из лучших теплоизоляторов. 

Павел Глазков, биолог 

Ястреб часто охотится на тетеревов, поэтому и получил такое название. В Северной столице он довольствуется голубями и серыми воронами. Птица занесена в Красную книгу города. 

Ранее на Piter.TV: в парке Монрепо заметили черного дрозда. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Станислав Крутоверцев) 

