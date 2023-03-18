Петербургские учёные разработали полимерную систему для терапии меланомы

Учёные из петербургского университета ИТМО вместе с коллегами из Калининграда создали "умную" лечебную плёнку для борьбы с меланомой – одним из самых опасных видов рака кожи. В эту гибкую пластинку "запакованы" два природных вещества: куркумин вещество, которое содержится в куркуме) и усниновая кислота (её получают из лишайников), сообщает пресс-служба ИТМО.

Главная особенность разработки – избирательность. Пластинка действует как "снайпер": она уничтожает раковые клетки меланомы, но при этом совершенно безопасна для здоровых клеток кожи. Это решает главную проблему обычной химиотерапии, которая, как "ковровая бомбардировка", убивает и больные, и здоровые клетки, нанося организму сильный вред.

Сами по себе куркумин и усниновая кислота плохо растворяются в воде и почти не усваиваются организмом. Учёные нашли способ "спрятать" их в матрицу из гиалуроновой кислоты – это природный и безопасный для человека полимер. Получилась тонкая плёнка, которую можно использовать как заживляющую повязку после операции по удалению опухоли.

Такая повязка будет работать сразу в двух направлениях: лечить (уничтожать оставшиеся раковые клетки прямо на месте раны) и заживлять: (ускорять восстановление кожи).

Мы использовали две марки гиалуроновой кислоты, имеющих молекулярную массу 1,3 и 2,5 мегадальтон, и "загрузили" в полимерную матрицу куркумин и усниновую кислоту. Тест на цитотоксичность показал, что система, содержащая только куркумин, не проявила противоракового эффекта в отношении клеток SK‑MEL 28, но подавила рост клеток линии CVCL‑7036. При сочетании куркумина с усниновой кислотой противоопухолевый эффект в отношении SK‑MEL 28 был наиболее выраженный, что подтверждает синергизм действия. При этом образцы пленок с наиболее высокой молекулярной массой сильнее всего подавляли жизнеспособность клеток меланомы обеих линий. Полина Сербун, один из авторов исследования, лаборант Института перспективных систем передачи данных ИТМО

В будущем эту технологию можно будет использовать и для лечения других заболеваний, просто меняя "начинку" плёнки. Теперь учёным предстоит провести тесты на животных, чтобы доказать эффективность и безопасность метода перед тем, как его начнут применять в больницах.

Фото: Пресс-служба ИТМО