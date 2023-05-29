На Васильевском острове модернизировали насосную станцию

Сотрудники петербургского "Водоканала" завершили модернизацию насосной станции на Васильевском острове. Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы, сообщили в предприятии.
Станция "Гаванская" введена в эксплуатацию в 1964 году. Работы стартовали в 2023 году, они были направлены на обеспечение гарантированного водоснабжения для более чем 50 тыс. жителей района. В рамках проекта обновили технологическое оборудование, систему управления и электротехническую инфраструктуру.
Видео: пресс-служба "Водоканала"
