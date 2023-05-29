На Васильевском острове модернизировали насосную станцию

Работы стартовали в 2023 году, они были направлены на обеспечение гарантированного водоснабжения для более чем 50 тыс. жителей района.

Сотрудники петербургского "Водоканала" завершили модернизацию насосной станции на Васильевском острове. Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы, сообщили в предприятии.

Станция "Гаванская" введена в эксплуатацию в 1964 году. Работы стартовали в 2023 году, они были направлены на обеспечение гарантированного водоснабжения для более чем 50 тыс. жителей района. В рамках проекта обновили технологическое оборудование, систему управления и электротехническую инфраструктуру.

Видео: пресс-служба "Водоканала"