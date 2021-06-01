  1. Главная
Петербургский "Водоканал" завершил консервацию фонтанов
Сегодня, 14:47
Петербургский "Водоканал" завершил консервацию фонтанов

Консервация фонтанов – это комплекс технических мероприятий, обеспечивающий сохранность оборудования в период низких температур.

В Петербурге сотрудники "Водоканала" завершили зимнюю консервацию городских фонтанов. Все водные сооружения надежно защищены от морозов. 

Как сообщили в предприятии 26 ноября, консервация фонтанов – это комплекс технических мероприятий, обеспечивающий сохранность оборудования в период низких температур. Стартовали работы в октябре. Сначала фонтаны освобождают от воды, далее идут генеральная уборка и демонтаж оборудования. Потом проверяют и настраивают отопление и вентиляцию в подземных камерах управления. Наиболее уязвимые части укрывают специальными материалами. 

Зима для наших специалистов – не время для отдыха, а активный период подготовки к новому фонтанному сезону. Мы проверим работоспособность всего оборудования, заменим вышедшие из строя детали, чтобы весной фонтаны вновь предстали перед горожанами и гостями Северной столицы во всей своей красе. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники комблага Петербурга продолжают "одевать" растения перед морозами. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

