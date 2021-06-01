Сотрудники комблага Петербурга продолжают "одевать" растения перед морозами

Приствольные лунки саженцев и цветников с многолетниками укрывают торфом, иногда применяются еловые ветки.

В Петербурге сотрудники городского комитета по благоустройству продолжают "одевать" растения перед морозами. Приствольные лунки саженцев и цветников с многолетниками укрывают торфом, иногда применяются еловые ветки.

Торф создает стабильный микроклимат, защищает корневую систему, удерживает влагу и обеспечивает хорошую аэрацию почвы. Лапник создает барьер для задержания снега, предохраняет посадки от пронизывающего ветра и осадков. Этот материал легкий и воздухопроницаемый.

Благодаря мерам растения успешно перезимуют. Работы прошли в парке Героев-Пожарных, парке Интернационалистов, Яблоневом саду, парке "Екатерингоф", саду "Серебряный пруд", сквере на Лесном проспекте и на других объектах.

Ранее на Piter.TV: садовники в Петербурге перешли на зимний режим работы на прошлой неделе.

Фото: пресс-служба петербургского комблага