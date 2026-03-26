Сегодня, 15:26
Насосная станция "ЛГУ" в Петергофе стала "умнее"

В Петергофе завершили первый этап обновления водопроводной насосной станции "ЛГУ". Специалисты "Водоканала" заменили устаревшее оборудование, которое прослужило свыше 50 лет, на современные насосные агрегаты. Кроме того, внедрена автоматизированная система управления, сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

Обновление позволит сократить время, необходимое для восстановления водоснабжения при отключении внешнего электроснабжения. Так, теперь бригадам не нужно самостоятельно запускать насосную станцию: это будет происходить автоматически. 

Работы продолжаются. Они благоприятно скажутся на качестве жизни жителей всего Петродворцового района. 

Ранее мы рассказывали о том, что корпус НМИЦ имени Алмазова в Выборгском районе Петербурга получит стабильное теплоснабжение. На данный момент смонтировано 1,5 тыс. метров трубопроводов. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

