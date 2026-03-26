Насосная станция "ЛГУ" в Петергофе стала "умнее"

В Петергофе завершили первый этап обновления водопроводной насосной станции "ЛГУ". Специалисты "Водоканала" заменили устаревшее оборудование, которое прослужило свыше 50 лет, на современные насосные агрегаты. Кроме того, внедрена автоматизированная система управления, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Обновление позволит сократить время, необходимое для восстановления водоснабжения при отключении внешнего электроснабжения. Так, теперь бригадам не нужно самостоятельно запускать насосную станцию: это будет происходить автоматически.

Работы продолжаются. Они благоприятно скажутся на качестве жизни жителей всего Петродворцового района.

