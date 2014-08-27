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Воробьёв: беспилотник попал в многоэтажку в Чехове
Сегодня, 7:50
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Воробьёв: беспилотник попал в многоэтажку в Чехове

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В Подмосковье рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ по региону.

На территории Чехова Московской области украинский беспилотник попал в многоквартирный дом.Соответствующими  данными с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Андрей Воробьев. Российский чиновник также опубликовал кадры последствий ночного налета БПЛА ВСУ по региону. на место инцидента были направлены экстренные ведомства и оперативные службы. Сведения о пострадавших уточняются.

Сегодня ночью и утром силы ПВО отразили атаку БПЛА на столичный регион. В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской.

Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Известно, что в результате падения еще одного дрона противника зафиксировано возгорание шин на открытой площадке. Сейчас воспламенение уже тушат специалисты. Пожар произошел в частном доме, расположенном в СНТ "Дубрава". На этом вызове спасатели локализовали возгорание. В СНТ "Ромашкино" фрагменты беспилотника врага повредили дачу местных жителей. В обоих случаях никто не был ранен.

Трое китайцев попали у больницу после атаки дронов на Подмосковье.

Фото: Telegram / Воробьев LIVE

Теги: андрей воробьев, беспилотники, всу, подмосковье, чехов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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