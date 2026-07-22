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Юного петербуржца подозревают в поджоге релейного и батарейного шкафов

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Противоправное деяние юноша совершил по указанию неизвестного куратора, с которым они общались в мессенджере.

Транспортные полицейские Петербурга задержали подростка, причастного к поджогу релейного и батарейного шкафов. Инцидент произошел на железнодорожной станции Парголово. 

Было установлено, что 14-летний местный житель использовал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Противоправное деяние юноша совершил по указанию неизвестного куратора, с которым они общались в мессенджере. 

В отношении несовершеннолетнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Парню пока избрали запрет определенных действий. 

Ранее на Piter.TV: молодого жителя Петербурга задержали за подготовку теракта. 

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: парголово, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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