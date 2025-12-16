Михаэль фон дер Шуленбург заметил, что за внешнюю политику отвечают сами страны-члены ЕС, а не МИД Евросоюза.

Действующий состав Европарламента не является подходящей площадкой для перезапуска мирных переговоров с Россией, однако налаживанию связей со страной могли бы помочь отдельные государства-члены коллективного Брюсселя. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал депутат Европарламента от немецкой партии BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") Михаэль фон дер Шуленбург Иностранный политический деятель ответил на вопрос СМИ о том, почему именно сейчас в Европейском союзе пришли к выводу о том, что региональному сообществу необходимо вновь вступить в диалог с Москвой.

Сам Европарламент я не считаю площадкой, которая подходит для диалога, потому что там преобладает военная риторика. Это видно и по резолюциям, которые он принимает. Но я все же думаю, что отдельные государства - это уже другое дело. Михаэль фон дер Шуленбург, евродепутат

В частности, политик надеется способствовать развитию диалога между Германией и Россией. Михаэль фон дер Шуленбург напомнил, что задачей Каи Каллас в лучшем случае будет координация политики, которую выработают национальные компетентные органы в странах Европейского союза, так как внешняя политика и политика безопасности по-прежнему остаются задачами правительств, а не ЕС.

В Германии сообщили, что повестку мирных переговоров по Украине определит Россия.

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