Михаэль фон дер Шуленбург рассказал о том, что было бы в случае поражения России.

Поскольку в региональном конфликте с киевским режимом Москве не проигрывает, а побеждает, то именно российское руководство и будет определять повестку мирных переговоров. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Neutrality Studies сделал немецкий депутат из Европейского парламента, ранее проработавший 34 года дипломатом в ООН, Михаэль фон дер Шуленбург. Эксперт уточнил, что европейские политические элиты занимаются в настоящее время неадекватную позицию по отношению завершения кризисной ситуации.

Странам Евросоюза придется это принять. Мы ничего не можем сделать.... Если бы Россия проиграла, Украина была бы в НАТО, Россия потеряла бы доступ к Черному морю, и, вероятно, значительная часть пророссийского населения покинула бы Украину. <…> Но Россия побеждает. Михаэль фон дер Шуленбург, эксперт

Иностранный специалист добавил, что не бывает таких переговоров, которые игнорировали бы происходящее на земле в ходе конфликта, но коллективный Запад сейчас делает именно это. Речь идет о том, что международные союзники чиновников с Банковой улицы не соглашаются с реальностью, сформированной четырьмя годами вооруженного противостояния.

В Европе нацелились на замороженные активы России, считая, что она проиграет.

Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies