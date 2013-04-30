Михаэль фон дер Шуленбург рассказал о том, что ЕС все еще надеется на поражение России.

Европейские политические элиты сейчас нацелились на российские замороженные активы, считая, что Москва проиграет киевскому режиму и коллективному Западу, однако в реальности этого не произойдет, а Украине важно это понять. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала иностранного журналиста Гленна Дизена сделал немецкий депутат из Европейского парламента, ранее проработавший 34 года дипломатом в ООН, Михаэль фон дер Шуленбург. Эксперт уточнил, что в резолюциях ЕП говорилось, что Киев должен получать 0,25 процента от общерегионального ВВП ежегодно.

А теперь, поскольку у нас нет денег, мы хотим использовать замороженные активы россиян. <…> Мы должны получить эти деньги, а Россия вернет их, когда она проиграет войну. То есть мы все еще считаем, что она проигрывает войну — но этого не произойдет. И Украине нужно это понять. Михаэль фон дер Шуленбург, евродепутат

Напомним, что после начала специальной военной операции Европейский союз и страны-члены "Большой семерки" (G7) заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России. Из них свыше 200 миллиардов находятся на территории ЕС. В основном денежные средства остаются на счетах клиринговой системы Euroclear.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen