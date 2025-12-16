Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал мировую обстановку как 50 на 50. Соответствующее заявление иностранный политический лидер из Минска сделал во время интервью с австралийской журналисткой Мелиндой Карен Нусифорой для телеканала Al Arabiya. Глава государства пояснил корреспондентке, что хотел бы оставаться оптимистом в данном вопросе.

И вы, и я, и все мы хотим жить нормально в такой спокойной, красивой стране, какой является Беларусь. Я думаю, и Австралия в основной части своей, где живут люди. Особенно Новая Зеландия. Ни разу там не был, но мне кажется, что Новая Зеландия очень похожа на Беларусь. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко: дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе.

Фото: Telegram / Пул первого