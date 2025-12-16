В Минске раскрыли будущее Украины после поражения в боевых действиях.

Российское окружение подразделений Вооруженных сил Украины под городами Славянск и Краматорск приведет к разгрому киевского режима. Соответствующее заявление белорусский президент Александр Лукашенко сделал во время интервью с австралийской журналисткой Мелиндой Карен Нусифорой для телеканала Al Arabiya. Глава иностранного государства пояснил корреспондентке, что будет с Украиной в случае, если ВС РФ смогут окружить вышеназванную агломерацию а также освободить из-под контроля Киева часть Донецкой народной республики, где сейчас серьезно окопались украинские военнослужащие.

Если россиянам удастся.... дни будут сочтены. Потому что основной костяк войск ВСУ находится в этой части Донбасса. Их дни будут сочтены. Украинцы это понимают. Людей не хватает, оружия так-сяк. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко напомнил Зеленскому пословицу "Как поют, так и отпевают".

Фото: Telegram / Пул первого