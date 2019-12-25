Пройти проверку на полиграфе при трудоустройстве готовы 67% петербуржцев

Каждый пятый кандидат категорически отказывается от такой проверки.

По данным опроса рекрутингового сервиса SuperJob, использование детектора лжи работодателями остается редкой практикой: лишь 1% организаций проверяет абсолютно всех кандидатов, еще 5% прибегают к выборочным тестам. При этом целесообразность инструмента признают 39% рекрутеров, тогда как 58% выступают его категорическими противниками.

Соискатели демонстрируют большую открытость: две трети (67%) жителей Петербурга согласны пройти тестирование при устройстве на работу. Каждый пятый кандидат категорически отказывается от такой проверки.

Готовность напрямую зависит от уровня дохода: среди петербуржцев с зарплатой от 150 тысяч рублей тест пройдут 72%, а среди тех, чей заработок не превышает 100 тысяч – только 63%.

Мужчины относятся к процедуре лояльнее женщин. Молодежь до 35 лет охотнее соглашается на проверку, чем респонденты старше 45 лет. Кандидаты со средним профессиональным образованием более открыты к полиграфу (70%), чем обладатели вузовских дипломов (61%).

"Серая" зарплата и "дружный коллектив": что отталкивает петербуржцев на собеседованиях.

Фото: Magnific (standret)