Лукашенко напомнил Зеленскому пословицу "Как поют, так и отпевают"

В Белоруссии заметили, что не будут молчать в ответ на угрозу со стороны Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на угрозы со стороны лидера киевского режима Владимира Зеленского напомнил украинскому политику о пословице "Как поют, так и отпевают". Соответствующее заявление иностранный глава государства из Минска сделал во время интервью с австралийской журналисткой.

Он должен понимать, что у нас часто говорят - как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратней и осторожней. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский лидер уточнил, что не отвечал на произносимые Владимиром Зеленским невпопад заявления. Он добавил, что общественность удивлялась тому, что политик молчит, несмотря на резкие слова оппонента. Однако Александр Лукашенко напомнил, что украинский коллега в настоящее время находится под сильным давлением и прессом, так как он неопытный и невоенный человек. Однако теперь в Минске решились на ответ, так как в ход пошли угрозы.

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Фото: Telegram / Пул первого