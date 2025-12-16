В Петербурге утвердили порядок субсидирования научных разработок в сельском хозяйстве на 2026 год

Поддержка будет оказываться на конкурсной основе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города, регламентирующее порядок предоставления субсидий на проведение научных исследований и разработок в области сельского хозяйства на 2026 год. Об этом сообщает "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Согласно документу, претендовать на получение финансовой поддержки могут юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), а также физические лица, занимающиеся научными проектами в аграрной сфере. Субсидии предназначены для компенсации затрат, которые будут понесены в 2026 году при выполнении исследований и научно-технических работ.

Поддержка будет оказываться на конкурсной основе. При этом максимальный размер выплаты составит 600 тысяч рублей для юридических лиц и 300 тысяч рублей для физических. Общий объём финансирования, заложенный в городском бюджете на эти цели, достигает 3 миллионов рублей.

В Смольном подчеркнули, что подобная мера поддержки действует в Петербурге с 2017 года и позволяет привлекать научный потенциал города к решению задач сельского хозяйства и развитию профильных технологий.

Ранее мы сообщили о том, что более 100 молодых учёных из Петербурга получат президентские стипендии.

Фото: Piter.TV