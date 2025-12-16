Более 100 молодых учёных из Петербурга получат президентские стипендии

Всем победителям будут назначены ежемесячные выплаты в размере 75 тыс. рублей на срок от 1 до 4 лет.

Сразу 109 молодых ученых, представляющих 28 высших учебных заведений и научных организаций Санкт-Петербурга, стали победителями всероссийского конкурса. Они вошли в число 800 стипендиатов, выбранных из более чем 6 тысяч претендентов из 79 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Наибольшее количество наград в Петербурге получили:

Университет ИТМО – 25 человек;

Санкт-Петербургский государственный университет – 16 человек;

Политехнический университет Петра Великого – 16 человек.

Всем победителям будут назначены ежемесячные выплаты в размере 75 тыс. рублей на срок от 1 до 4 лет. Вице-губернатор Владимир Княгинин подчеркнул, что в этом году стипендия присуждается аспирантам и адъюнктам уже в третий раз, что говорит о высокой значимости их научных достижений для реализации приоритетов страны. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом общее число участников федерального конкурса выросло более чем на 30%.

Ранее мы сообщили о том, что отказ от Болонской системы запустят в двух вузах Петербурга.

Фото: Piter.TV

