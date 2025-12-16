Смольный выделил 30 млн рублей на поддержку петербургского отделения Союза писателей России

Губернатор Александр Беглов утвердил постановление о субсидии в 2026 году. Средства пойдут на издание книг, реализацию литературных проектов, работу административного аппарата и текущий ремонт имущества организации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидии Санкт-Петербургскому отделению Союза писателей России в 2026 году. Общая сумма поддержки составит 30 миллионов рублей.

В пресс-службе Смольного пояснили, что выделенные средства направят на обеспечение уставной деятельности организации. В частности, на создание, издание и печать книг, реализацию литературных проектов, содержание административного аппарата, а также на текущий ремонт имущества, находящегося в оперативном управлении Союза. Основная цель мер — популяризация произведений местных авторов, организация творческого процесса и продвижение чтения как элемента культурного досуга.

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Фото: Piter.tv