В Петербурге обновили предельные цены выкупа жилья и соцобъектов в госсобственность

Смольный утвердил новые нормативы стоимости квадратного метра для квартир очередников и строительства детских садов со школами. Для жилья предельная цена выросла на 7,2%, для образовательных учреждений — на 13,8%.

Правительство Санкт-Петербурга пересмотрело предельные цены приобретения в городскую собственность жилых помещений и объектов социальной инфраструктуры. Новые значения вступают в силу с 2026 года, сообщила пресс-служба Смольного.

Максимальная стоимость выкупа одного квадратного метра квартир, предназначенных для обеспечения льготных категорий граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилье, установлена на уровне 200 600 рублей. Это на 7,2 процента выше предыдущего показателя.

Более существенно выросла предельная цена строительства и выкупа детских садов и школ. По сравнению с нормативами 2025 года она увеличена на 13,8 процента.

Ранее Piter.TV сообщал, что в гаражном кооперативе 65-летний мужчина ударил ножом своего обидчика.

Фото: pxhere.com