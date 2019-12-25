Многодетные семьи Петербурга смогут направлять маткапитал на новые виды лечения

В Петербурге расширили список медицинских услуг, оплачиваемых маткапиталом.

В Петербурге расширили перечень целей, на которые разрешено направлять региональный материнский капитал. Законодательное собрание города 21 октября окончательно приняло поправки, позволяющие оплачивать медицинские услуги для детей у индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующую лицензию.

Как сообщили в пресс-службе ЗакСа, изменения призваны расширить возможности многодетных семей при получении медицинской помощи. Теперь средства сертификата можно будет использовать для оплаты лечения ребенка у частнопрактикующего специалиста, если он работает в статусе ИП и имеет лицензию на медицинскую деятельность.

Ранее региональный материнский капитал разрешалось направлять, в частности, на страховые взносы по добровольному медицинскому страхованию ребенка, а также на платные медицинские услуги в организациях с лицензией на осуществление медицинской деятельности. Принятые поправки дополняют этот перечень возможностью оплачивать услуги индивидуальных предпринимателей.

Закон принят в окончательном чтении. После завершения необходимых процедур новые правила позволят семьям шире использовать региональный материнский капитал для оплаты лечения детей.

Фото: unsplash (Tuva Mathilde Løland)