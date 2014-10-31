Обследование петербургских бомбоубежищ обойдется в 567 млн рублей

На содержание и оплату коммунальных ресурсов потребуется еще 300 млн рублей.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга планирует обследовать городские бомбоубежища. На это ведомство запросило 567 млн рублей.

Сумму 28 августа обнаружили в докладе председателя комитета Андрея Голомбиевского в ходе нулевых чтений бюджета следующего года. Он пояснил "Фонтанке", что по итогам обследования разработают проектно-сметную документацию на ремонт. На содержание и оплату коммунальных ресурсов потребуется еще 300 млн рублей.

Ранее обследовали бомбоубежища Ленобласти. Их приводили в порядок по поручению губернатора региона Александра Дрозденко.

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