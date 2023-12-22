Смольный отнес состояние бомбоубежищ в Петербурге к "информации ограниченного доступа"

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин отметил, что городские защитные сооружения в настоящее время находятся в состоянии постоянной готовности и ремонтируются, а система оповещения населения готова выполнять свои функции.

Власти Петербурга назвали информацией ограниченного доступа данные о состоянии городских бомбоубежищ, которые предназначены для защиты населения, включая случаи атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Разумишкин отметил, что городские защитные сооружения в настоящее время находятся в состоянии постоянной готовности и ремонтируются, а система оповещения населения готова выполнять свои функции. Более подробной информации не было предоставлено.

Надежда Тихонова, председатель регионального отделения "Справедливой России – За правду", выразила надежду, что использование бомбоубежищ и систем оповещения не потребуется.

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