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На КАД Петербурга произошло ДТП с четырьмя машинами
Сегодня, 8:30
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На КАД Петербурга произошло ДТП с четырьмя машинами

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В настоящее время информации о пострадавших нет.

На внутреннем кольце Кольцевой автодороги Петербурга произошла массовая авария, сообщили в пресс-службе дамбы. 

ДТП случилось накануне вечером на 130-м километре трассы. Четыре автомобиля находились в средней и правой полосах, было затруднено движение. На место происшествия вызывали экстренные службы. 

В настоящее время информации о пострадавших нет, детали и обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что двое пострадали в ДТП у пересечения проспекта Просвещения и улицы Ушинского. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп на кад, кад петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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