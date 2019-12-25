На КАД Петербурга произошло ДТП с четырьмя машинами

На внутреннем кольце Кольцевой автодороги Петербурга произошла массовая авария, сообщили в пресс-службе дамбы.
ДТП случилось накануне вечером на 130-м километре трассы. Четыре автомобиля находились в средней и правой полосах, было затруднено движение. На место происшествия вызывали экстренные службы.
В настоящее время информации о пострадавших нет, детали и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что двое пострадали в ДТП у пересечения проспекта Просвещения и улицы Ушинского.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все