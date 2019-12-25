На КАД Петербурга произошло ДТП с четырьмя машинами

В настоящее время информации о пострадавших нет.

На внутреннем кольце Кольцевой автодороги Петербурга произошла массовая авария, сообщили в пресс-службе дамбы.

ДТП случилось накануне вечером на 130-м километре трассы. Четыре автомобиля находились в средней и правой полосах, было затруднено движение. На место происшествия вызывали экстренные службы.

В настоящее время информации о пострадавших нет, детали и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что двое пострадали в ДТП у пересечения проспекта Просвещения и улицы Ушинского.

Фото: Piter.TV