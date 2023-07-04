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Гидравлические испытания пройдут трёх районах Петербурга за неделю
Сегодня, 13:47
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Гидравлические испытания пройдут трёх районах Петербурга за неделю

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При обнаружении неполадок в трубопроводах специалисты устранят технические проблемы.

С 26 августа по 1 сентября теплоэнергетики проведут заключительные испытания системы гидравлики. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 26 августа. Одно испытание сетей состоится в Приморском районе, а два - в Центральном и Петроградском районах.

Отмечается, что при обнаружении неполадок в трубопроводах специалисты устранят технические проблемы.

Напомним, что к 25 августа в Выборгском районе Петербурга было заменено более 2000 метров теплопроводов. Компания "Теплосеть" планирует обновить более 500 км теплосетей к 2028 году.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике

Теги: санкт-петербург, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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