Гидравлические испытания пройдут трёх районах Петербурга за неделю

При обнаружении неполадок в трубопроводах специалисты устранят технические проблемы.

С 26 августа по 1 сентября теплоэнергетики проведут заключительные испытания системы гидравлики. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 26 августа. Одно испытание сетей состоится в Приморском районе, а два - в Центральном и Петроградском районах.

Отмечается, что при обнаружении неполадок в трубопроводах специалисты устранят технические проблемы.

Напомним, что к 25 августа в Выборгском районе Петербурга было заменено более 2000 метров теплопроводов. Компания "Теплосеть" планирует обновить более 500 км теплосетей к 2028 году.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике