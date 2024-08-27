За 5 лет почти сотне тысяч жителей Ленобласти обеспечили надежное водоснабжение

Дополнительные 350 млн рублей местные власти выделят на установку модульных станций очистки воды в ближайшее время.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял отчеты по реализации программы "Чистая вода". По его словам, за 5 лет работы проект обеспечил качественным и надежным водоснабжением 98 тыс. жителей региона. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Дрозденко также поделился планами работ в населенных пунктах Ленобласти по программе на ближайшее время.

Так, до конца весны новые водоочистные сооружения будут введены в Колчаново, Русско-Высоцком и Федоровском. В июне работать также начнут станции в Красном Бору, а строительные работы в Паше намерены завершить в августе.

В Волхове строители уже вышли на площадку реконструкции сооружений водоочистки. Осенью стартует первый этап работ по реконструкции водоснабжения для Кингисеппа. Бокситогорск — в процессе передачи сетей Леноблводоканалу. Впереди — обследование и ремонты. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

По словам губернатор, проект строительства водоочистных сооружений в Выборге недавно получил федеральную поддержку. В то же время власти региона дополнительно выделят еще 350 млн рублей на установку модульных станций очистки воды. Места их размещения будут определяться посредством конкурсного отбора.

Ранее мы рассказывали, что предстоящей ночью в Петербурге и Ленобласти ожидается небольшой снег.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко