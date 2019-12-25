Предстоящей ночью в Петербурге и Ленобласти ожидается небольшой снег

В предстоящую среду в Северной столице и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможно выпадение небольшого снега на местах. Днем существенных осадков в регионе не предвидится, – следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ветер северный, северо-восточный слабый. В Петербурге днем – до 0...+2 градусов, в Ленобласти – до -1...+4 градусов. В первой половине дня в области местами ожидается понижение температуры воздуха до -9 градусов.
На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.
Ранее мы писали, что экспедиция в Марианскую впадину обнаружила новые формы жизни, процветающие в глубоководных условиях.
Фото: Piter.TV
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