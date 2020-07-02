Автор проекта "Экогиды" рассказала о бережном отношении к природе

Лидия Пиви объяснила, что основой её проектов всегда служила фраза "беречь человека в человеке".

Социальный деятель и создатель проекта "Экогиды" Лидия Пиви поделилась с "Петербургским дневником" мыслями о важности бережного отношения к природе и волонтерства, раскрыв суть своей деятельности.

Лидия Пиви объяснила, что основой её проектов всегда служила фраза "беречь человека в человеке" и подчеркнула долголетнюю вовлеченность в социальные, благотворительные и экологические проекты Петербурга и других городов России. Первой ступенью стали акции поддержки сирот, организация благотворительных мероприятий и ведение личного блога, пропагандирующего добрые поступки.

Рассказывая о создании проекта "Экогиды", Лидия отметила, что идея возникла в процессе путешествий по российским городам, когда приходилось тратить много усилий на поиск экологически сознательных мест и способов утилизации отходов. Чтобы облегчить этот процесс для других, она разработала проект, объединяющий людей, города и экологические инициативы, способствующий развитию устойчивого туризма и просвещению в области экологии.

Она добавила, что "Экогиды" служат платформой, где кураторы предоставляют информацию о зеленых уголках, экологически чистых товарах и туристических маршрутах в разных регионах России. Также важным направлением работы является привлечение внимания широкой аудитории к вопросам экологической грамотности и устойчивого образа жизни.

Говоря о мотивации, Пиви подчеркнула, что инициатива появилась в ответ на собственное стремление находить интересные и полезные решения для окружающей среды. Со временем проект превратился в федеральную программу, удостоившуюся престижных наград и признанную обществом.

Семейное волонтерство также является неотъемлемой частью её деятельности. Вместе с мужем, двумя детьми и мамой она регулярно участвует в очистке парковых зон, сортировке мусора и перерабатывании отходов, стремясь воспитывать в детях ответственность и любовь к окружающему миру.

Кроме того, Лидия активно ведет образовательные программы, направленные на воспитание экологического сознания у подрастающего поколения. Совместно с командой благотворительного проекта "Огонёк добра" она проводит занятия в школах и детские праздники, посвящённые защите природы и ответственному потреблению.

Наконец, давая советы новичкам в эковолонтерстве и будущим авторам экологических проектов, Лидия рекомендует искренне верить в свою идею, искать единомышленников, изучать опыт успешных примеров и внимательно анализировать потребности целевой аудитории, уверенно продвигая выбранную цель.

Фото: из личного архива героя публикации