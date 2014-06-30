В Экспофоруме стартовал 13-й Международный газовый форум

На петербургской площадке вновь соберутся профессионалы и специалисты газовой сферы.

Сегодня начал свою работу XIII Петербургский международный газовый форум, который традиционно проходит на площадках города. В этом году специалисты из газовой сферы вновь соберутся на Экспофоруме, чтобы обсудить насущные проблемы в области и предложить технические новации, – об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Сергей Кропачев в личном Telegram-канале.

В рамках форума главой комитета по энергетике города была открыта экспозиция "Импортозамещение в газовой отрасли". Как говорит Кропачев, на ней представлены различные наработки 38-ми производителей из России. Например, газотурбинная электростанция или первый газомоторный комбайн.

От лица Губернатора города пожелал участникам форума продуктивной и интересной работы. Уверен, что экспозиция будет полезна всем участникам. Это про Россию. Про нашу отечественную промышленность. Не просто про необходимость заменить иностранное на российское, а про шаг на пути к развитию и уверенная демонстрация технологической независимости. При этом газовая отрасль стала своего рода локомотивом, который тянет за собой развитие других отраслей экономики. Сергей Кропачев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

На форум зарегистрировалось около 25-ти тыс. участников. Многие из них – из зарубежных стран. Сам ПМГФ продлится три дня – с 8-го по 10-е октября. Центральным событием форума станет пленарное заседание "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка", – сообщают в пресс-службе Смольного.

Ранее стало известно, что, согласно прогнозам Минэкономразвития, цена на оптовый газ увеличится на 10%.

Фото: Telegram / Сергей Кропачев