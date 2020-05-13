Валентина Матвиенко высказалась о запрете культуры "чайлдфри" в России

Спикер совфеда считает, что движение следует запретить на законодательном уровне.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках дискуссии на IV Евразийском женском форуме высказалась о потенциальном запрете культуры "чайлдфри" в России. Несмотря на это, спикер дополнительно отметила, что государство точно не станет заставлять женщин рожать детей посредством принуждения, поскольку это нарушило бы базовые права и свободы гражданок, – говорится в Telegram-канале "Вместе-РФ".

Запретить, потому что это зарубежный проект, это враждебный проект, это проект, направленный на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства. Конечно, уже началось вокруг этого – "ой-ой-ой". Мы эту тему тоже ведём, сейчас эта тема находится в Минюсте, рассматривается экспертами. Валенитна Матвиенко, глава Совета Федерации

Матвиенко также отметила, что потенциальный запрет движения "чайлдфри" обязан сопровождаться грамотной политикой по улучшению демографии страны.

Ранее мы рассказывали, что спикер совфеда, выступая на открытии форума, предложила учредить звание "Посол Евразийского женского форума".

Фото: Telegram / Совет Федерации