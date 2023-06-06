Матвиенко предложила учредить звание "Посол Евразийского женского форума"

Выступая на открытии мероприятия, Матвиенко подчеркнула, что участницы форума унесут с собой его энергию, новые знания и контакты.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выдвинула предложение об учреждении особого звания "Посол Евразийского женского форума" для самых активных и преданных участниц мероприятия, пишет "Петербургский дневник".

Выступая на открытии мероприятия, Матвиенко подчеркнула, что участницы форума унесут с собой его энергию, новые знания и контакты. Многие станут проводниками идей форума в своих странах и сообществах. Она предложила рассмотреть эту идею на дискуссионных площадках форума.

По результатам трехдневной работы форума будет составлен документ, содержащий позиции участников по основным вопросам глобального развития. Этот документ будет направлен во все международные организации и правительства стран мира.

Программа форума включает более сотни мероприятий, включая стратегические сессии, открытые заседания международных организаций, первый женский форум стран БРИКС и другие.

Традиционно в центре нашего внимания будут вопросы экологии, здорового общества и социального благополучия, сохранения традиционных семейных ценностей, духовного и культурного наследия наших народов. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации