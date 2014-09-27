В Петербурге 19 сентября зажгут факелы Ростральных колонн

Огонь в колоннах появится сегодня с 22:00 до 00:00.

По поручению губернатора Петербурга 19 сентября зажгутся факелы Ростральных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Мероприятие пройдет в рамках проведения IV Евразийского женского форума. Огонь в колоннах появится сегодня с 22:00 до 00:00.

Напомним, форум стартовал 18 сентября, в нем участвуют представительницы 126 стран. Он является международной площадкой для диалога женщин-лидеров со всех континентов.

Ранее мы рассказывали о том, что Матвиенко предложила учредить звание "Посол Евразийского женского форума".

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга