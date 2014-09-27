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В Петербурге 19 сентября зажгут факелы Ростральных колонн
Сегодня, 13:42
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В Петербурге 19 сентября зажгут факелы Ростральных колонн

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Огонь в колоннах появится сегодня с 22:00 до 00:00.

По поручению губернатора Петербурга 19 сентября зажгутся факелы Ростральных колонн. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике. 

Мероприятие пройдет в рамках проведения IV Евразийского женского форума. Огонь в колоннах появится сегодня с 22:00 до 00:00. 

Напомним, форум стартовал 18 сентября, в нем участвуют представительницы 126 стран. Он является международной площадкой для диалога женщин-лидеров со всех континентов. 

Ранее мы рассказывали о том, что Матвиенко предложила учредить звание "Посол Евразийского женского форума". 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Теги: женский форум, ростральные колонны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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