Сухогрузное судно из Индии арестовано в Петербурге из-за долгов

В присутствии свидетелей был оформлен соответствующий акт ареста (опись имущества), а само судно передано капитану на временное ответственное хранение.

В Петербурге судебные органы выполнили постановление суда, касающееся иностранного юридического лица.

При заходе грузового судна в порт Угольная гавань Финского залива оно было немедленно подвергнуто аресту в качестве меры предосторожности. Основанием послужил исполнительный документ, поступивший судебным приставам Кировского районного отдела судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов ( ГУФССП РФ) по Петербургу.

Арбитражный суд Краснодарского края вынес определение о наложении ареста на сухогрузное судно, которое принадлежит индийской компании-должнику. Сразу после прибытия корабля в морпорт сотрудники ФССП провели процедуру ареста судна грузоподъёмностью свыше 20 тысяч тонн.

В присутствии свидетелей был оформлен соответствующий акт ареста (опись имущества), а само судно передано капитану на временное ответственное хранение.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские приставы передали Минобороны 14 машин за семь месяцев.

Фото: ГУФССП России по Санкт-Петербургу