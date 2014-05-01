Роспотребнадзор проверил 3,5 тыс. проб мяса и нашёл нарушения в 2% образцов

Более 8,5 тонны опасного мяса изъяли в Петербурге и Ленобласти с начала года.

С начала 2026 года в Петербурге и Ленобласти специалисты Роспотребнадзора проверили более 3,5 тыс. проб мясной продукции. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении ведомства. Большинство образцов соответствовали нормам: нарушения по микробиологическим показателям выявили менее чем в 2% проб, по физико-химическим — в 4%. ГМО, радиоактивных веществ и отклонений по санитарно-химическим и паразитологическим параметрам не нашли.

В ходе проверок из оборота изъяли более 8,5 тонны мясной продукции, не отвечавшей требованиям техрегламентов. Основные причины: истекший срок годности, нарушения условий хранения, отсутствие маркировки и документов о качестве и безопасности. Виновные юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности.

Роспотребнадзор рекомендует покупателям при выборе мяса проверять целостность упаковки, маркировку и температурный режим хранения

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