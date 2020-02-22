Политик Мема: новый пакет санкций против России ударит по Украине

В Финляндии оценили одобрение 20-пакета запретов от ЕС против России и выделение кредита Украине.

Принимая 20-й пакет антироссийских санкций Европейский союз снова ударит именно по Украине. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик напомнил, что в коллективном Брюсселе ведется политика двойных стандартов. Власти подорвали доверие к своей "демократии" на международной арене, что постепенно загоняет региональное сообщество в блок изоляции.

Европейские депутаты, хлопающие в ладоши по поводу 20-го пакета санкций против России, на самом деле хлопают в ладоши за еще большее опустошение Украины. Европа не имеет никакого морального права вводить санкции, она работает на продолжение войны. Это аморально и чистейший абсурд. Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"

Напомним, что новостное агентство The Reuters сообщило читателям о том, что послы ЕС одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для киевского режима, а также 20-й пакет антироссийских санкций.

Фото: Armando Mema