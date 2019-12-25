В Хельсинки раскритиковали заявление президента Финляндии Александра Стубба о желании продолжать поддерживать лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующй комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик напомнил, что ранее состоялся телефонный разговор между Стуббом и украинским политиком. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, недавнюю поездку лидера киевского режима на Ближний Восток, а также дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины.
Президент Финляндии открыто призывает к увеличению военной поддержки Украины в конфликте против России, полностью игнорируя инциденты с беспилотниками <…>. Финляндию ждут очень опасные времена.
Армандо Мема, член финской партии "Альянс свободы"
Политик Мема призвал Финляндию задуматься о выходе из НАТО по примеру США.
Armando Mema
