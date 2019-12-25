Петербургские депутаты хотят разрешить оплачивать парковку до конца дня

В Петербурге могут разрешить постоплату за парковку до полуночи.

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесён законопроект, который предлагает разрешить водителям оплачивать парковку не сразу, а до 23:59 текущего дня. Об этом сообщили депутаты фракции "Яблоко", ставшие авторами инициативы.

Сейчас в Петербурге действует правило, по которому оплата парковочного места должна быть произведена в течение 15 минут после начала использования. Депутаты считают, что введение постоплаты позволит снизить административную нагрузку на водителей и уменьшить количество штрафов.

Авторы поправок отметили, что новая мера также решит проблемы, возникающие из-за перебоев мобильной связи, в том числе в периоды угроз БПЛА, когда доступ к сервисам оплаты может быть временно ограничен.

Если законопроект получит одобрение, новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что парковка в Петербурге подорожает в четырех районах.

Фото: Piter.TV