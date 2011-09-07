На вторую линию метро Петербурга вышли синие "Балтийцы"

На Московско-Петроградскую линию петербургского метро вышли новые синие "Балтийцы". Как сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков 31 марта, составы получили обновленный интерьер, дополнительные поручни, улучшенную вентиляцию, модернизированную систему электроснабжения, а также автоматическую систему тушения пожаров.

Помимо этого, в одном из вагонов установили медиаэкраны, показывающие интерактивную навигацию: станции, пересадки и выходы. Всего в "подземку" Северной столицы планируется поставить еще 950 вагонов.

Ранее мы рассказывали о том, что на "Балтийской" в Петербурге завершен капремонт эскалатора. Изначально планировалось, что работы закончатся 27 февраля, однако их продлили до 20 марта.

Видео: Telegram / Кирилл Поляков