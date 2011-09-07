  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:43
119
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На вторую линию метро Петербурга вышли синие "Балтийцы"

0 0

Всего в "подземку" Северной столицы планируется поставить еще 950 вагонов.

На Московско-Петроградскую линию петербургского метро вышли новые синие "Балтийцы". Как сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков 31 марта, составы получили обновленный интерьер, дополнительные поручни, улучшенную вентиляцию, модернизированную систему электроснабжения, а также автоматическую систему тушения пожаров. 

Помимо этого, в одном из вагонов установили медиаэкраны, показывающие интерактивную навигацию: станции, пересадки и выходы. Всего в "подземку" Северной столицы планируется поставить еще 950 вагонов. 

Ранее мы рассказывали о том, что на "Балтийской" в Петербурге завершен капремонт эскалатора. Изначально планировалось, что работы закончатся 27 февраля, однако их продлили до 20 марта.

Видео: Telegram / Кирилл Поляков 

Теги: балтийцы, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии