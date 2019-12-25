Благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило задолженность по зарплате почти в 400 тыс. рублей

Прокурор вносил представление руководителю коммерческой организации.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства по обращениям. В обществе с ограниченной ответственностью перед двумя сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате в размере более 374 тыс. рублей, сообщили 24 июля в надзорном ведомстве.

Прокурор вносил представление руководителю коммерческой организации. В результате принятых мер долг перед потерпевшими полностью погашен.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге организация задолжала более 8 млн рублей зарплаты. Глава акционерного общества в период с января по апрель направлял полученную прибыль только на свои нужды. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Фото: Piter.TV