В Петербурге организация задолжала более 8 млн рублей зарплаты

Руководитель акционерного общества в период с января по апрель направлял полученную прибыль только на свои нужды.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства по коллективному обращению. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 21 июля.

Руководитель акционерного общества в период с января по апрель направлял полученную прибыль только на свои нужды, из-за чего перед 27 сотрудниками образовалась задолженность по зарплате в размере более 8 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

Ход и результаты расследования дела и фактическое погашение долга находятся на контроле прокуратуры.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры петербургская организация погасила долг по зарплате в 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV