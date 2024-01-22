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В Петербурге организация задолжала более 8 млн рублей зарплаты
Сегодня, 11:18
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В Петербурге организация задолжала более 8 млн рублей зарплаты

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Руководитель акционерного общества в период с января по апрель направлял полученную прибыль только на свои нужды.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства по коллективному обращению. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 21 июля.

Руководитель акционерного общества в период с января по апрель направлял полученную прибыль только на свои нужды, из-за чего перед 27 сотрудниками образовалась задолженность по зарплате в размере более 8 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. 

Ход и результаты расследования дела и фактическое погашение долга находятся на контроле прокуратуры. 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры петербургская организация погасила долг по зарплате в 1 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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