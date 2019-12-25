После вмешательства прокуратуры петербургская организация погасила долг по зарплате в 1 млн рублей

Также компания выплатила компенсации потерпевшим.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. В обществе с ограниченной ответственностью "Экопластойл" в марте образовалась задолженность по заработной плате перед 13 сотрудниками. Работники ожидали свыше 1 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве 16 июля.

Прокуратура внесла руководителю организации представление, которое рассмотрели и удовлетворили. В результате компания погасила долг по оплате труда и выплатила компенсации потерпевшим.

Ранее мы рассказывали о том, что мальчик, пострадавший от укуса собаки в гостях, получит 500 тыс. рублей компенсации в Петербурге. Ребенку диагностировали серьезные травмы, в том числе открытый перелом плечевой кости.

Фото: Piter.TV